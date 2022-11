Namesto bonov bo sklad za izposojo računalnikov

V nadaljevanju preberite:

Služba za digitalno preobrazbo, ki jo vodi Emilija Stojmenova Duh, je pripravila novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katero želijo ustanoviti računalniški sklad, ki bo omogočal izposojo računalniške opreme posameznim ciljnim skupinam prebivalstva. Zanj so v naslednjem letu namenili 4,5 milijona evrov in dve delovni mesti. Preseneča pa izbor vključenih deležnikov v pripravo novele.

Novela je obravnavana po nujnem postopku (DZ naj bi jo potrdil v decembru), zato so bili za medresorsko usklajevanje in javno obravnavo na voljo štirje delovni dnevi. V demokratični družbi se zakone in novele zakonov običajno pripravlja tako, da se vključuje večji del relevantnih deležnikov, zato predstavnike gospodarstva s področja informacijske tehnologije preseneča dejstvo, da v razpravo o noveli in skladu za izposojo računalniške opreme niso bili vključeni.