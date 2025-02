Namesto »gole« ljubezni pogosto delijo tudi bolezen

Deliti ljubezen ali bolezen? Če bi se mladi dovolj zavedali posledic okužbe s HPV, ki lahko vodi v nastanek šestih vrst raka, bi bilo neprimerno manj dvomov o tem, kako jo preprečiti. Tako pa okužbe s HPV na leto še zmeraj povzročijo raka pri okoli 200 prebivalcih Slovenije. Poziv NIJZ Šeraj ljubezen, ne bolezen in organizirano cepljenje proti HPV zato veljata vsem necepljenim mladim do 26. leta. Potekalo bo 4. marca v univerzitetnih mestih, nanj pa se je mogoče naročiti do 3. marca.

Nacionalni inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje študentske populacije in mladih do 26. leta proti humanim papiloma virusom (HPV) pripravlja v sodelovanju z zdravstvenimi domovi v Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Kopru in Ljubljani, krije pa ga obvezno zdravstveno zavarovanje. Trenutno je precepljenost v Sloveniji okrog 50-odstotna.

4. marec, cepilni dan za študente ZD za študente v Ljubljani: Aškerčeva cesta 4, 7.00–19.00 ZD Maribor: Ulica Talcev 5, 5. nadstropje, 8.00–13.00 in 15.00–19.00 ZD Nova Gorica: Rejčeva ulica 4, ambulanta dr. Tadeje Krapež, pritličje, 14.00–18.00 ZD Novo mesto: cepilni center, kletni prostori; Kandijska 4, 11.00–14.00 ZD Koper: v pritličju otroško-šolskega dispanzerja, Dellavallejeva ulica 3, 14.00–17.00 *Naročiti se je mogoče do 3. marca.

Nedavna raziskava preventivnega programa za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu Zora je pokazala, da generacije deklet v naši državi, ki so po programu cepljene v šestem razredu osnovne šole, v primerjavi z generacijami, ki te možnosti niso imele, za skoraj polovico manj zbolevajo za predrakavimi spremembami visoke stopnje.

Pri vsakem desetem okuženem se zaplete

Vabilo na cepilni dan proti HPV. FOTO: NIJZ

Okužbe s HPV so ene najpogostejših spolno prenosljivih okužb v svetu in tudi pri nas, saj se po podatkih NIJZ z omenjenimi virusi vsaj enkrat v življenju okuži med 80 in 90 odstotkov ljudi, večina že kmalu po začetku spolne aktivnosti. Pogostost okužb je najvišja pri mladostnikih in mlajših odraslih, starih med 15 in 25 let. Pri 90 odstotkih okužba sama izzveni, opozarja NIJZ, pri desetini pa napreduje v dolgotrajno okužbo, ki lahko tako pri ženskah kot pri moških povzroči šest vrst rakavih obolenj. Med temi je, denimo, 99 odstotkov raka materničnega vratu in 78 odstotkov raka nožnice pri ženskah, pri moških pa 90 odstotkov vseh primerov raka genitalnih bradavic in 88 odstotkov raka zadnjika. Pri obeh spolih je HPV povzročitelj tretjine raka ustnega dela žrela in večine papilomov grla.

Slogan Šeraj ljubezen, ne bolezen je nastal v okviru komunikacijske kampanje Vita Sedeja in Gašperja Povšeta, študentov Fakultete za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom Dejana Verčiča. Kampanja je maja 2024 prejela nagrado na natečaju Inkubator priložnosti, ki je potekal v sodelovanju NIJZ in FDV. V pri akciji Šeraj ljubezen, ne bolezen sodelujejo tudi študentje medicine v Ljubljani in Mariboru, ki delujejo v okviru projektov Imuno in Vakcinet.

Cepjenje še vedno najboljša preventiva

NIJZ tudi ob letošnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o HPV, 4. marcu, poudarja, da je cepljenje »najboljši način preprečevanja okužb« s temi virusi in da pri nas že vse od leta 2009 v skladu z nacionalnim programom cepljenja proti HPV cepimo šestošolke, od leta 2021 tudi njihove moške vrstnike. »Cepljenje proti HPV je namreč najbolj učinkovito, če je opravljeno v obdobju zgodnjega mladostništva, še pred začetkom spolne aktivnosti,« dodajajo. Cepivo po navedbah stroke ščiti pred okužbo »s sedmimi nevarnejšimi genotipi HPV, ki povzročajo predrakave spremembe, različne vrste raka in pred manj nevarnima genotipoma, ki povzročata genitalne bradavice«. Cepljenje prav tako pomaga zmanjševati kroženje HPV med ljudmi. Je pa dejstvo, da ne ščiti oziroma ne zdravi že obstoječih okužb s HPV, poudarjajo.

Doslej je bilo po svetu po podatkih NIJZ razdeljenih več kot 500 milijonov odmerkov cepiv. Resni neželeni učinki so zelo redki. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se huda alergijska reakcija pojavi pri enem do dveh cepljenih na milijon cepljenj.