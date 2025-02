Dobavitelji nižajo marčevske cene elektrike

V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) so že vedeli, kakšne cene elektrike bodo postavili dobavitelji za marec, ko se bo končalo dveletno obdobje regulacije cen. Vsi novih cen še niso objavili, a cenika največjih, Gen-I in Elektro energije, kažeta, da bodo računi od marca na ravni lanskega oktobra. Primerjave tudi kažejo, da bodo računi za januar in februar kar velika statistična izjema navzdol. Gospodinjstva bodo račune za januar dobila 25. februarja, če bodo dobavitelji dobili vse podatke, sicer pa marca.

Kakšne cene so objavili dobavitelji in kako se to primerja s preteklim letom? Kakšen je vpliv regulacije in kakšen bo skok marca?