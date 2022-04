Napovedujejo, da bodo garant stabilnosti v vladi

»V tem trenutku sem zadovoljna, da smo uspeli doseči naš skupni cilj ter zelo trdno zamenjali dosedanjo vlado. To pomeni nov začetek za Slovenijo, vračamo normalnost ljudem,« je rezultat stranke SD - trenutno jim kaže na 8 poslanskih mandatov, ki je letos nekoliko slabši kot pred štirimi leti, komentirala predsednica stranke Tanje Fajon.

Uroš Esih

»Ponosna sem na naš teren, na našo ekipo, stranka je dihala s super energijo. Prepričana sem, da bomo v novi socialni in levosredinski vladi dejavnik stabilnosti. Da bomo ljudem vrnili izboljšave, ki smo jih ves čas načrtovali,« je dejala Fajonova, ki je predsedniku Gibanje Svoboda Robertu Golobu izrekla veliko čestitko. »Smo olajšani. Nocoj smo na strani zmagovalcev, poleg tega je volilna udeležba je rekordna, kar je res dobra popotnica za naprej, tudi za novo stabilno vlado,« je še dodala.

Slabši rezultat stranke od napovedanega Fajonova pripisuje taktičnemu glasovanju. »Očitno so volivci do taktizirali, kdo bo tisti, ki bo lahko zmagal nad aktualnim predsednikom vlade Janšo. Ustvaril se je lijak okoli tistega, ki je bil najbolj očiten konkurent Janezu Janši.«

Fajonova je prepričana, da so v kampanji dali vse od sebe. V stranki je po objavi rezultatov prevladala ocena, da če ne bi imeli močni kampanje na terenu, ne bi dosegli takšnega rezultata kot so ga, bližje bi bili Levici, ki se je odrezala slabše kot v volilnih napovedih. V SD se veselijo vstopa v vlado, še več, menijo, da so porok za to, da bo naslednja vlada stabilna.

Milan Kučan: Za zmagovalca ni nobene ovire, za poražence pa je zmeraj veliko izgovorov.

»Tisti, ki vemo, kako potekajo zadeve od znotraj, v vladi, bomo morali narediti kakšen korak več, kot tisti, ki imajo sicer najboljši rezultat,« pa je izpostavil Milan Brglez, predsednik programske konference SD.

Podobno interpretacijo je podala tudi podpredsednica SD Dominika Švarc Pipan: »Smo ena najbolj stabilnih strank na našem političnem odru in tu bomo verjetno še nekaj časa ostali. Verjamemo, da smo kot taki garant stabilnosti tudi v prihodnji koalicijski vladi.«

Na Levstikovi se je oglasil tudi prvi predsednik republike Milan Kučan, ki meni, da so bile današnje državnozborske volitve so bile neke vrste referendum zoper politiko, ki je Slovenijo vodila zadnji dve leti in jo spravila v položaj, v katerem je danes. In dodal: »To je upanje na boljše, bolj normalno življenje v tej državi.« Na vprašanje o očitkih, da naj bi bile volitve neregularne, vanje naj bi se vmešavali celo Rusi, pa je Kučan odgovoril, da za zmagovalca ni nobene ovire, za poražence pa je zmeraj veliko izgovorov.« Stranka SD po njegovem ni dosegla slabega rezultata, bi pa po njegovem lahko prejela več glasov, če bi volitve potekale v drugačnih okoliščinah.