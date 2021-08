FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Protest na petek, trinajstega je bil spet živ. »Kolesarimo skupaj in se ne predamo,« so sporočali protestniki med krožno vožnjo nasproti Državnega zbora.Eden od njih se je ustavil pri policistih, ki so tudi tokrat spremljali shod, in jim s transparentom sporočil, da narod policistov nima za lenuhe – v nasprotju z ministrom za notranje zadeveKo protestniki z optimizmom zrejo v prihodnost in še naprej vsak petek nasprotujejo aktualni oblasti, Državni zbor sameva. Poslanci so na počitnicah, zato ni rednih zasedanj državnega zbora in delovnih teles, počitnice pa po poslovniku trajajo še do 31. avgusta.