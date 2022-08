Nasprotna bregova pri evidentiranju delovnega časa

V nadaljevanju preberite:

Kaj predvidene spremembe zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti pomenijo za podjetja, ki ne beležijo delovnega časa, ampak se navzočnost potrjuje z opravljenim delom? Kako bo z evidentiranjem dela od doma in vmesnimi odmori za zasebne zadeve? To je le peščica nejasnosti ob napovedani digitalizaciji »štempljanja«, ki jo pristojno ministrstvo, inšpektorat in sindikati zagovarjajo, delodajalske organizacije pa izražajo številne pomisleke.