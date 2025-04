Natašo Pirc Musar negativno presenečajo izjave Saše Jazbec

V nadaljevanju preberite:

Vse kaže, da se bodo politiki po praznikih spet vrnili za mizo in se poskušali dogovoriti, kdo bi lahko zasedel najvišje funkcije. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v intervju za Sobotno prilogo, ki ga bomo objavili v soboto, tudi po zadnjih košaricah koalicije in opozicije, ki jih je dobila, napovedala, da še ne bo dvignila rok od iskanja kandidatov za funkcijo guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic v tem parlamentarnem sklicu.

A ne glede na izjave finančnega ministra Klemna Boštjančiča je odločena, da v imenovanje za guvernerko Banke Slovenije ne bo predlagala Saše Jazbec, njegove državne sekretarke. »Svoje zadržke sem povedala vsem političnim strankam, in to je glede njene neodvisnosti. Ko sem jih vprašala, kakšni so njihovi zadržki do Toneta Ropa, pa mi jih niso znali povedati,« je navedla in razkrila, da se je dvakrat sestala tudi s Sašo Jazbec.