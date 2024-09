Navdušeni nad zdravili za raka, manj pa nad cepivi proti njemu

Če Slovenci z navdušenjem sprejmemo vsako novo zdravilo proti raku, nas cepivo, ki učinkovito preprečuje kar šest vrst rakavih obolenj, to je cepivo proti HPV, nikakor ne prepriča, ugotavlja v. d. strokovne direktorice Onkološkega inštituta dr. Janja Ocvirk.

Da bi izboljšali precepljenost, ki je le 50-odstotna, je letošnji program cepljenja uvedel novost: brezplačno cepljenje proti HPV za vse fante oziroma moške do 26. leta starosti, ki še niso bili cepljeni. Za cepljenje se lahko dogovorijo z izbranim zdravnikom, izvajajo pa ga tudi cepilne ambulante v nekaterih zdravstvenih ustanovah in nekateri ginekologi.

Sicer pa se bo cepljenje proti HPV v tem šolskem letu izvajalo na sistematskem pregledu v šestem razredu osnovne šole ter v prvem in tretjem letniku srednje šole; to bo namenjeno generaciji fantov, ki še niso bili cepljeni proti HPV, ter za dekleta zamudnice.

Tudi moški zbolevajo

Doc. dr. Urška Ivanuš. FOTO: Miha Fras

Več kot 150 žensk in več kot 40 moških pri nas vsako leto zboli za raki, ki so posledica okužbe s HPV; poleg raka materničnega vratu so to še raki zunanjega ženskega spolovila, nožnice, penisa, zadnjika in dela ustnega žrela. Še 1600 žensk na leto se po podatkih registra raka na Onkološkem inštitutu v Ljubljani zdravi zaradi predrakavih sprememb materničnega vratu. Kar dobrih 90 odstotkov teh rakov pa je mogoče preprečiti s cepljenjem, ki je najbolj učinkovito okrog 15. leta oziroma pred začetkom spolne aktivnosti.

Cepljeni otroci bodo imeli veliko manjšo verjetnost, da bodo zboleli zaradi šestih rakov kot necepljeni vrstniki. Dr. Urška Ivanuš

Slovenska medicinska stroka, ki nenehno opozarja na pomen zgodnje zaščite pred okužbami s HPV, je tudi ob začetku tokratnega šolskega leta javnost spomnila na možnost cepljenja proti HPV na sistematskem pregledu otrok v šestem razredu.

Kot pravi dr. Urška Ivanuš, predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku in vodja državnega presejalnega programa za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu Zora, bodo imeli cepljeni otroci veliko manjšo verjetnost, da bodo zboleli zaradi že omenjenih šestih rakov kot necepljeni vrstniki. Ali torej onkologi že ugotavljajo učinke cepljenja proti HPV?

Cepljenje proti HPV že daje rezultate

Raziskava, ki so jo opravili v registru Zora, je pokazala, da imajo generacije naših deklet, ki so imele priložnost brezplačnega cepljenja proti HPV, za skoraj polovico manjšo verjetnost, da jim na presejalnem pregledu odkrijejo predrakave spremembe visoke stopnje, kot enako stara dekleta, ki te priložnosti niso imela. »In to kljub temu da je precepljenost trenutno zgolj 50-odstotna,« dodaja Ivanuš. Z večjo precepljenostjo, zagotavlja, pa bo predrakavih in rakavih sprememb še manj.

V 2019 naj bi v svetu po nekaterih ocenah 620.000 novih primerov raka pri ženskah in 70.000 novih primerov raka pri moških povzročili HPV, kar predstavlja približno pet odstotkov vseh rakov.

Da bi omenjene rake popolnoma odpravili, moramo doseči vsaj 90-odstotno precepljenost tako deklic kot dečkov. Slovenija, meni Maja Jurjevec iz sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb ministrstva za zdravje, je na dobri poti k temu cilju. Na Norveškem, kjer precepljenost pri deklicah in fantih dosega 90 odstotkov, so izračunali, da bodo raka materničnega vratu povsem odpravili do leta 2039. Za Slovenijo tega podatka tako natančno za zdaj še ni mogoče določiti. Kot pravi Urška Ivanuš, je vse odvisno od precepljenosti. Ta je bila po podatkih zdravnice Nadje Šinkovec Zorko z NIJZ v šolskem letu 2022/23 pri dekletih le 44,3-, pri fantih pa komaj 23,9-odstotna. V obdobju 2009 do 2023 so pri nas razdelili nekaj manj kot 266.800 odmerkov cepiv in prejeli le nekaj več kot 250 prijav neželenih učinkov, kar pomeni, da je cepivo varno. O visoki precepljenosti, ki jo v primerjavi s Slovenijo dosega Norveška, Ivanuševa pravi: »Gre za dolgoletno vzgojo ljudi in za zaupanje stroki. Za učinkovito pa se je na Norveškem izkazala tudi normalizacija komunikacije o HPV.«

V 2019 naj bi v svetu po nekaterih ocenah 620.000 novih primerov raka pri ženskah in 70.000 novih primerov raka pri moških povzročili HPV, kar predstavlja približno pet odstotkov vseh rakov.

Slovenija v sodelovanju z Norveško v sklopu evropskega projekta PERCH pripravlja priporočila za ozaveščanje prebivalstva o dobrobiti cepljenja proti HPV. Javnost bodo z njimi seznanili v prihodnjih dneh.