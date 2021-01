Negativni izvidi nujni, da ohranimo nadzor

V gondoli največ dve osebi

Kdaj odpiranje zimskošportnih središč?

Poleg knjižnic, muzejev in galerij ter specializiranih trgovin z otroško opremo in nekaterih storitvenih dejavnosti, kot so avtoservisi in servisi koles, bodo v soboto v devetih statističnih regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko (osrednjeslovenska, gorenjska, primorsko-notranjska, obalno-kraška, koroška, podravska, pomurska, savinjska in zasavska) spet zagnali tudi žičniške naprave. Smučarji bodo morali predložiti potrdilo, da niso okuženi s koronavirusom. Na nekaterih smučiščih bodo vstopne točke za hitro testiranje postavili sami. Kanin in SC Cerkno ostajata zaprta, se pa odpirajo med drugimi Vogel, Pohorje in Krvavec.Negativen test bo moral biti opravljen v Sloveniji in ne bo smel biti starejši od 24 ur, je danes pojasnil minister za infrastrukturo. Pogoj, da bo smuka mogoča le z negativnim izvidom, je upravičil z besedami, da gre za nujno stvar, če želimo epidemijo ohraniti pod nadzorom oziroma uresničevati ugodne trende upočasnjenega širjenja koronavirusa. Izjema so tudi tokrat otroci do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev, saj izvid zanje ni potreben. Pod izjeme so dodali tudi profesionalne športnike, trenerje in spremljevalno osebje. Za izvedbo treningov in tekem jim ne bo treba predložiti negativnega testa. Poudariti je treba, da prebivalci za ta namen ne smejo prehajati regijskih meja, torej smuka v drugi regiji ni dovoljena.Na Pohorju bodo ob ponovnem odprtju v soboto in nedeljo skupaj z Zdravstvenim domom Maribor zagotovili brezplačno hitro testiranje na covid-19. Oba dneva bo na razpolago med 8. in 12. uro na spodnji in zgornji postaji krožne kabinske žičnice v prostorih smučarskega servisa, smučarji morajo obvezno imeti s seboj zdravstveno izkaznico. Zapletov ne pričakujejo, veliko bo odvisno od tega, koliko smučarjev bo potrdilo o negativnem testu že imelo s seboj. Upravljavci žičniških naprav bodo morali poskrbeti za upoštevanje priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ), je opozoril minister Vrtovec.V gondoli, v kateri bo obvezna uporaba kirurške maske, se bosta na Pohorju zato lahko hkrati peljali največ dve osebi, ki ne pripadata istemu gospodinjstvu, odprte žičniške naprave pa bodo lahko polovično zasedene, če ne gre za člane istega gospodinjstva. Da bi se smučarji čim manj časa zadržali na blagajni, predlagajo, da si smučarske vozovnice nabavijo v predprodaji oziroma po elektronski pošti.Na Krvavcu testiranja sami ne bodo opravljali, tako je bilo tudi pred zadnjim zaprtjem smučišč, ukrepi, ki jih bodo morali upoštevati obiskovalci, so enaki kot za vsa druga smučišča. Pri tem upravljavci smučarskih središč opozarjajo, da sankanje, spuščanje s turnimi smučmi oziroma hoja po urejenem smučišču niso dovoljeni. Ponekod bodo morebitne kršitve poostreno nadzirali. Vsi pa smučarje prosijo, da izrecno spoštujejo zaščitne ukrepe NIJZ – vzdrževanje varne razdalje, nošenje mask in razkuževanje rok.Minister za infrastrukturo na vprašanje, kdaj bo smuka dovoljena brez hitrega testiranja, ni mogel odgovoriti. Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijopa je o tem, ali razmišljajo o odprtju nastanitvenih objektov v zimskošportnih središčih povedal, da bodo sledili, ko bodo razmere to dopuščale. »To ne velja le za zimskošportna središča, ampak tudi za vse druge kraje,« je pojasnil.