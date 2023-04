Neizpolnjevanje obljub tepe Gibanje Svoboda

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so marca negativne ocene dela vlade Roberta Goloba prvič presegle pozitivne, je aprilska raziskava Mediane izmerila, da sta se največji stranki, Gibanje Svoboda in SDS, prvič po lanskih državnozborskih volitvah izenačili po podpori.

Razlika med obema strankama je še decembra lani znašala dobrih 15 odstotnih točk, štiri mesece pozneje pa sta se SDS in Gibanje Svoboda izenačili po podpori. »Večina od 400.000 volivcev, ki so Gibanju Svoboda aprila 2022 namenili svoj glas, je doumela, da so bile obljube stranke precej prazne, sploh v delu, ki se je nanašal na vodenje drugačne politike od precej trde politike prejšnje vlade in njenega predsednika Janeza Janše,« vzroke za padec podpore Gibanju Svoboda analizira politolog s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani Miro Haček.