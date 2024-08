Nekateri na novo funkcijo takoj, drugi ne

V nadaljevanju preberite:

»Dovolite mi, da vas obvestim o precej kritičnem in urgentnem problemu, na katerega nas je opozoril predsednik Slovensko-kitajskega poslovnega sveta Žiga Vavpotič, ki izraža zaskrbljenost zaradi trenutnega stanja na veleposlaništvu na Kitajskem,« se začenja urgenca vodstva Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki so jo poslali ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon. Kaj je vznemirilo gospodarstvenike? Zakaj je Marta Kos na novo funkcijo odšla le po slabih dveh tednih in zakaj mora izkušeni veleposlanik čakati več mesecev?