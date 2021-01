Očitke o cepljenju preko vrste zavračajo

Na Onkološkem inštitutu šesti odmerek sorodnikom

FOTO: Leon Vidic/Delo

Mimo vrste v Velenju in na Jesenicah

FOTO: Leon Vidic/Delo

V Grosuplju je klicanje vzelo preveč časa

V zdravstvenih zavodih, za katere je zdravstveni inšpektorat ugotovil, da so proti covidu-19 cepili mimo sprejete strategije cepljenja , razlog za to vidijo večinoma v tem, da do izvedbe cepljenja niso dobili navodil, kako ravnati s šestim odmerkom v steklenički cepiva. Nekateri očitke, da so ravnali v nasprotju s strategijo, zavračajo.Vlada se je včeraj seznanila s poročilom zdravstvenega inšpektorata, ki je ugotovil, da je bilo od začetka izvajanja cepljenja proti covidu-19 do 16. januarja 297 odmerkov cepiva oziroma dva odstotka odmerkov porabljenih v nasprotju s strategijo, ki pri cepljenju določa prednostne skupine. Kršitve so zaznali v šestih ustanovah, največ na Onkološkem inštitutu Ljubljana (233), pa tudi v zdravstvenih domovih Velenje, Grosuplje in Domžale ter v splošnih bolnišnicah Jesenice in Nova Gorica.Na Onkološkem inštitutu trdijo, da so vse naročene in prejete odmerke cepiva proti covidu-19 porabili za svoje zaposlene. Ker pa so iz stekleničk uspeli pridobiti šesti odmerek, ga niso zavrgli, saj bi bilo to strokovno sporno, ampak so dali možnost cepljenja najožjim sorodnikom zaposlenih, pri čimer so, pravijo, upoštevali nacionalno strategijo cepljenja.»Po mnenju stroke je onkološki inštitut v epidemiji covida-19 izredno ranljiva inštitucija zaradi narave bolezni in zdravljenja naših bolnikov. Poleg tega po naših dosedanjih podatkih večina okužb zaposlenih prihaja iz njihovega domačega okolja, za kar je njihova zaščita izredno pomembna,« so zapisali v odzivu na ugotovitve poročilo zdravstvenega inšpektorata vladi.Opozorili so tudi, da so jih zdravstveni inšpektorji obiskali 13. januarja, a nepravilnosti niso našli. Pozneje jih je inšpektorat pozval k dodatnim pojasnilom, ki so jih tudi poslali. »Druge odločbe od inšpektorata do danes še nismo prejeli, zato nas neprijetno presenečajo medijska poročanja in novinarska vprašanja o ugotovitvah, še preden smo o tem obveščeni«, je zapisala strokovna direktorica inštituta. Glede na zapisano v medijih pa so poudarili, da je interpretacija številk in porabe cepiva netočna in zavajajoča.Tudi direktor Zdravstvenega doma Velenjeje za STA zavrnil, da bi cepili mimo strategije cepljenja. Kot je pojasnil, so ob prvem cepljenju imeli navodilo, da se šesti odmerek iz stekleničke cepiv ne uporablja, a so se vseeno odločili, da ga uporabijo. Dodaja, da se je v prvih dveh cepilnih dneh tudi naročeno število prijavljenih za cepljenje spreminjalo.Glede ugotovitve inšpekcije o 25 cepljenjih mimo seznama je pojasnil, da je med njimi 22 starejših od 60 let, trije pa so mlajši. Od tretjega cepilnega dne, ko so v ZD Velenje sami poklicali 10.000 ljudi, starejših od 60 let, imajo vse razporede natančno pripravljene in vsako dozo porabljajo v skladu s strategijo, pri čemer imajo prednost starejši.V Splošni bolnišnici Jesenice, kjer so inšpektorji ugotovili 10 cepljenj mimo strategije, so za STA pojasnili, da k cepljenju vabijo zaposlene po naprej pripravljenem razporedu. Če se posamezniki na to ne odzovejo, kličejo zaposlene s cepilnega seznama, predvidenega za drug termin cepljenja. To se jim je zgodilo tudi v začetku januarja, zato so k cepljenju povabili dosegljive kandidate, ki so izrazili vnaprejšnji interes – in sicer upokojene zdravstvene delavce, zdravstvene delavce drugih ustanov in nekaj svojcev zdravstvenih delavcev. Devet jih je starostnikov s pridruženimi kroničnimi boleznimi, en izmed njih je star 60 let in ima prav tako pomembna kronična obolenja.Direktorica ZD Grosupljepa vzrok za odstopanje od strategije vidi v tem, da ob začetku izvajanja cepljenja niso imeli natančnih navodil glede ravnanja s preostankom pripravljenega cepiva. Na dan cepljenja so dobili obvestilo, da se uporabi šest doz, zato so v kratkem času morali dopolniti seznam vabljenih, pri čemer so bili nekateri neodzivni, drugi niso imeli prevoza in podobno. Ker je klicanje vzelo preveč časa, so cepili tudi posamezne sorodnike zaposlenih, ki so lahko prišli še v času uporabnosti cepiva. Vsi ti so bili kronični bolniki, niso pa bili starejši od 80 let.Drugi razlog odstopanja pa je premalo natančno razumevanje navodil, da se cepijo samo zdravstveni delavci in sodelavci, ne pa vsi zaposleni v zdravstvenem domu. Zato so cepili tudi tehnično osebje, to so čistilke, hišnika, informatorje, pomočnike na triaži pri vhodu, so dodali.V Zdravstvenem domu Domžale, kjer naj bi mimo vrste cepili pet ljudi, pa zadeve zaenkrat ne komentirajo, ker so postopki še v teku in niti še niso prejeli pisne odločbe zdravstvenega inšpektorata.