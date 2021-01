Za PKP8 predvidenih 320 proračunskih milijonov

Ob ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju sta gosta novinarske konference še Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Zatem ko je dopoldanska vladna novinarska konferenca minila v duhu napovedane vrnitve najmlajših otrok v vrtce in razrede prve osnovnošolske triade v devetih od dvanajstih slovenskih statističnih regij, ki so po vladnem načrtu izpolnile kriterij uvrstitve v rdečo epidemiološko fazo, lahko na popoldanski pričakujemo poročila o delu zdravstvenega inšpektorata in policistov.Gost iz vladne ekipe pa bo minister, ki mu nekatere stranke opozicije zaradi dela v času epidemije in očitkov glede financiranja Zavoda Iskreni napovedujejo interpelacijo.Minister Janez Cigler Kralj je glede PKP8, katerega osnutek je danes obravnavala vlada, ponovil, da je njegov glavni cilj ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu, trgu dela, zdravstvenega in socialnega varstva. Proračun bo obremenil s 320 milijoni evrov. Minister je znova predstavil osrednje poteze osnutka, mdr. to da bo proračun prevzel del bremena zaradi dviga minimalne plače. To naj bi državo predvidoma stalo 47 milijonov evrov.Ta poteza vlade je bila v gospodarstvu različno sprejeta. Cigler Kralj je sicer ocenil, da je vlada doslej z ukrepi pomagala ohraniti okoli 330.000 delovnih mest.Na pričakovano novinarsko vprašanje glede napovedane interpelacije je povedal, da njene vsebine še ne pozna. Komentiral jo bo, ko jo bo prebral, je napovedal. Glede odnosa do cepljenja oziroma nasprotovanja le-temu v okviru zavoda Iskreni.net je navedel, da je zavod objavil, da o cepljenju nima uradnega stališča. Da pa sam cepljenje podpira.