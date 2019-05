Nekdanja predsednika tudi o Evropi

FOTO: Voranc Vogel

Hrovača – S pogledi in razmišljanji o dogodkih in razlogih, ki so privedli do razpada Jugoslavije, sta se na Škrabčevi domačiji v Hrovači srečala, prvi predsednik samostojne Slovenije, in, nekdanji predsednik Hrvaške. Spomnila sta se časov osamosvajanja, ko so politiki obeh republik odlično sodelovali in je kazalo, da bi lahko rešili vsa medsebojna vprašanja, tudi mejo. Toda prijateljski odnosi so minili, zaupanje med državama pa je težko povrniti, je dejal Kučan.Dotaknila sta se tudi evropske politike, ki je naredila napako, je opozoril Kučan, ko je razpad Jugoslavije opredelila kot lokalni problem, kar še vedno razume v primeru Bosne in Hercegovine ter Kosova. V razmišljanjih o prihodnosti sta se nekdanja predsednika strinjala, da bi Slovenija in Hrvaška lahko imeli večjo vlogo v Evropi, ki do številnih problemov nima jasnega stališča.»Slovenija in Hrvaška nimata niti ene skupne iniciative, ki jo Evropa potrebuje, pa ne le o reševanju problemov na Balkanu, ampak tudi o varovanju Jadrana, energetski politiki in drugem,« je naštel Kučan. Po njegovem je Evropska unija v krizi, ki bi jo morali reševati tudi z izkušnjami iz razpada Jugoslavije. Mesić je dodal, da bi EU morala postati eden od velikih svetovnih igralcev, vendar bi to lahko dosegla le tako, da bi države iz regije izpolnile pogoje in postale del unije. »Slovenija in Hrvaška bi morali pomagati državam, ki niso v Evropski uniji.« To je pomembno tudi zato, ker se zdaj po Evropi širita nacionalizem in fašizem.