Nekdanji zdravstveni minister Šabeder bo prevzel vajeti v ZD Zagorje

Aleš Šabeder je na svetu Zdravstvenega doma (ZD) Zagorje, ki je na ponedeljkovi seji odločal o novem direktorju, prejel vseh pet glasov podpore. Njegovo kandidaturo sta, kot smo neuradno izvedeli, poleg predstavnikov ustanovitelja – zagorske občine, in predstavnika zdravstvene zavarovalnice podprla tudi oba predstavnika zaposlenih. Šabeder se novinarjem sicer tudi tokrat ne oglaša.

Čeprav morata o izbranem kandidatu odločati še zagorski občinski kviaz in občinski svet, bojazni, da Aleš Šabeder ne bi dobil večinske podpore zagorskih svetnikov, ni. Med drugim zato, ker se ZD Zagorje že nekaj mesecev ubada s kadrovskimi težavami oziroma odhodi zdravnikov, od decembra 2023 pa je tudi brez direktorice.

Novim izzivom naproti

Saša Bajda je s te funkcije odstopila po odhodu treh pediatrinj, komunikacijski šumi med vodstvom ZD in občino pa so nastajali tudi pred tem. Med drugim so se že lani jeseni oglasili nezadovoljni koncesionarji v ZD ter opozarjali na tveganje za »nižjo strokovno raven obravnav pacientov« in občino pozvali k razpisom koncesij za patronažno službo, dveh dodatnih zobozdravstvenih koncesij in koncesije za pediatrijo.

Zdravstveni dom Zagorje FOTO: Polona Malovrh

Do nastopa novega direktorja ZD Zagorje vodi direktor zagorske občinske uprave Borivoj Grden, ki je pred dobrima dvema tednoma napovedal, da pričakuje, da bo svet zavoda izbor opravil še v februarju. Aleša Šabedra na novi funkciji čaka kar nekaj izzivov, saj vodstvo občine, kot je pred kratkim za Delo izjavil župan Matjaž Švagan, upa, da zagorski ZD »znova postane vzorčen primer zdravstvenega zavoda na primarni ravni, kakršen je bil zadnjih trideset let«. Občina je v teh dneh že ponovila tudi neuspeli januarski razpis za podelitev koncesije na področju pediatrije; rok za oddajo ponudb je 12. marec, podeljujejo pa jo za petnajst let.

Od štirih vlog dve neveljavni

Spomnimo, da so na razpis za direktorja ZD Zagorje prispele štiri prijave, od teh dve nista bili veljavni, saj je ena prispela po elektronski pošti, druga pa je zamujala; v zvezi s tretjo vlogo so kandidata, neuradno je bil iz Posavja, pozvali, naj jo dopolni.

Popolna je bila le vloga Šabedra, nekdanjega generalnega direktorja UKC Ljubljana, nato pa ministra za zdravje v vladi Marjana Šarca in še kasneje člana najožje ekipe zdaj že tudi nekdanjega zdravstvenega ministra v Golobovi vladi Danijela Bešiča Loredana. Šabeder je pod Loredanom vodil urad za nadzor, kakovost in investicije.