Nekoč sovražniki, zdaj prijatelji

V nadaljevanju preberite:

Odločna kot vedno je bila predsednica rimske vlade Giorgia Meloni, ki je svoje sporočilo ob državnem prazniku sklenila z opozorilom, da »Italija ne pozablja«. Med proslavo se ji je orosilo oko ob nastopu ezulke Egee Haffner, izgnanke iz Pulja, znane s fotografije, imenovane Deklica s kovčkom. Slikali so jo ob odhodu iz Pulja kot deklico s kovčkom, na njem pa je bil napis Istrska izgnanka. Igrani film o njej so sinoči še enkrat predvajali na državni televiziji v najbolj gledanem času. Rai je o pobojih v fojbah in izgonu Italijanov na praznik ves dan poročal zelo pogosto. Objavil je tudi reportaže, ki jih ponavljajo že več let, in se potrudil, da se je vsa država zavedala državnega praznika.

Giorgia Meloni se tokrat sicer ni udeležila slovesnosti na Bazoviškem šohtu nad Trstom, kjer se je zbralo veliko ljudi, v imenu vlade pa je nastopil minister za pravosodje Carlo Nordio. Govoril je tudi o prijateljstvu med Italijo in Slovenijo. Zdaj živimo v miru in narodi, ki so bili nekoč sovražniki, gojijo prijateljske odnose, je rekel. »Naši sosedje Slovenci so danes povezani z nami v skupni Evropi.«