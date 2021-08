Neimenovana kandidata v novo tožbo

Po tem, ko se je minuli teden iztekel rok za prijavo na nov poziv ministrstva za pravosodje, v katerem so 15 dni čakali na morebitne kandidature za evropske delegirane tožilce, se zdaj stvari še dodatno zapletajo. Kot je znano, je vlada s sklepom, ki je po oceni pravne stroke nezakonit, prvi postopek izbire razveljavila.Na prvi razpis so se prijavili trije tožilci, od njih je državnotožilski svet vladi v imenovanje predlagal dva,in. Neuradno naj kandidata zaradi svojega preteklega dela ne bi bila po godu predsednika vlade, uradno pa naj bi se v postopku izbire zgodile nejasnosti.Oštir in Frank Elerjeva sta se, kot smo pisali, odločila za vnovično kandidaturo. Zdaj pa sta po naših informacijah vložila še novo tožbo in zahtevo za začasno odredbo. Frank Elerjeva je v imenu obeh za Delo informacijo potrdila, na pravosodnem ministrstvu pa se niso odzvali na prošnjo za komentar.Njun prvi poskus na upravnem sodišču namreč ni bil uspešen, saj je sodišče zavrglo tožbo o (ne)imenovanju; ker niso bile izpolnjene procesne predpostavke, je zavrglo tudi zahtevo za izdajo začasne odredbe. V obravnavani zadevi tožnikoma sklep vlade, s katerim so pravosodnemu ministrstvu naložili ponovitev postopka, namreč ni bil vročen, zato sta tožnika tožbo vložila preuranjeno, so v začetku minulega meseca še zapisali na upravnem sodišču.Spomnimo, državnotožilski svet, ki je pristojen za postopek izbire tožilcev, je ocenil, da je tako kot vladni sklep o neimenovanju izbranih dveh kandidatov nezakonit tudi novi poziv k vložitvi kandidatur. Iz njegovega pisnega stališča je tudi razvidno, da o morebitnih novih kandidaturah za evropska delegirana tožilca državnotožilski svet sploh ne bo odločal, s tem pa je tudi že seznanil glavno evropsko tožilko Lauro Kövesi. Minister za pravosodjepa upa, da si bo državnotožilski svet premislil, na ministrstvu so že napovedali tudi možnost nove ponovitve razpisa.Dogovor med Slovenijo in Evropskim javnim tožilstvom sicer je, da se mu pošlje le dva pri nas izbrana kandidata, saj kolegij Evropskega javnega tožilstva ne bo opravljal postopka izbire med več imeni, ki bi jih morebiti poslali iz Slovenije.Predsednik vlade Janez Janša je glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev izjavil, da bodo zadeve urejene do jeseni, za zdaj pa ne kaže, da se bo zaplet razrešil, ko si je zamislil premier. Rešitev tega gordijskega vozla pa bo očitno prišla po sodni poti.