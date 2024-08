Nemoč, ki jo kaže država, bo rojevala nove vaške straže

V nadaljevanju preberite:

Poslanci bodo predvidoma na prvi septembrski seji razpravljali o predlogu novel štirih zakonov, ki so jih pripravili v NSi z namenom, da bi člane romske skupnosti spodbudili k spoštovanju zakonodaje in k hitrejši integraciji v družbo. Matej Tonin, predsednik NSi, se ne slepi, da bi zakoni lahko spremenili stare navade dela romske skupnosti, upa pa, da se jim bo zaradi finančnih posledic odklonsko ravnanje manj izplačalo.