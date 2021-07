Nepopolna družinska fotografija z Brda pri Kranju

V nadaljevanju preberite:

Prvi dan predsedovanja svetu Evropske unije, ki tradicionalno sovpada z obiskom evropske komisije, ne velja za pretirano zahteven del šestmesečna projekta. In vendar je delovno srečanje med predstavniki slovenske vlade in kolegijem komisarjev minilo v napetem ozračju. Pogovore za zaprtimi vrati naj bi po naših informacijah zasenčile nacionalne teme, ton razprave pa je bil, kot so povedali naši viri, primeren zaskrbljenosti smeri, v katero se premika Slovenija.



To se je navsezadnje pokazalo tudi na novinarski konferenci predsednika vlade Janeza Janše in predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen. Slovenski premier je moral odgovarjati na konkretne pomisleke tujih in domačih medijev o temah, zaradi katerih se je država v zadnjem letu in pol znašla pod vse večjim drobnogledom evropske javnosti. Vprašanje Slovenske tiskovne agencije, delegiranih evropskih tožilcev in implicitna podpora spornemu in za mnoge homofobnemu zakonu na Madžarskem so zaznamovali skupen nastop, ki ga je Ursula von der Leyen izkoristila kot priložnost za opozorilo Sloveniji, kakšne so njene obveznosti v okviru predsedovanja svetu EU. Predsednica evropske komisije računa, da bo Slovenija kar najhitreje predlagala delegirana evropska tožilca, prav tako je poudarila, da mora država zagotoviti neodvisnost in stabilno financiranje STA.