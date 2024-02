Neuradno se vohunoma s Parmove obeta izmenjava

V nadaljevanju preberite:

Spomladi bi utegnil nastati premik v zvezi z usodo dveh ruskih agentov ilegalcev, ki so ju prijeli decembra leta 2022 v Ljubljani, mogoče je vse, tudi izmenjava z ljudmi z zahoda, ki so zaprti v Rusiji, smo izvedeli neuradno. Kar v Evropi še vidijo kot velik uspeh obveščevalcev Sove, je pri nas predmet političnih razprav, v središču katerih je vprašanje, ali je politika vplivala na datum odvzema prostosti dvema agentoma.

Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) se bo danes sestala na zaprti seji, na kateri bodo obravnavali informacije o izvedbi odvzema prostosti domnevnima agentoma ruske obveščevalne službe, ki sta v Sloveniji živela in delala skrita pod argentinsko identiteto. Poleg vprašanj, ali in kako se je politika konec leta 2022 vpletla v določanje datuma aretacije dveh agentov, se bodo člani Knovsa ukvarjali tudi z rezultati nadzora na sedežu Generalne policijske uprave, ki je bil izveden novembra lani.