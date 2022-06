Nevihtno dogajanje se pomika proti jugovzhodu in vzhodu države

Na severu države so se pojavile nevihte, ki se širijo proti notranjosti države. Del Koroške in Štajerske je tako že zajelo neurje z nalivi in močnim vetrom, piše STA. Kot kažejo prve informacije centra za obveščanje, o največ težavah poročajo iz občin ob reki Dravi, iz Mežiške doline, z območja Slovenj Gradca, Kamnika, Lukovice, Braslovč in Slovenske Bistrice. Aktiviranih je več gasilskih društev.

Agencija za okolje (Arso) je izdala opozorilo, da so v notranjosti države možne močnejše nevihte s pogostimi udari strel, močnejšimi sunki vetra, nalivi in točo.

Delno se bo zjasnilo ponoči, nevihtni oblaki bodo razpadli. Jutri bo deloma sončno, kakšna ploha bo nastala še na vzhodu. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in vroče, v obetih še piše Arso.