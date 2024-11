Neža Kogovšek Šalamon nova podpredsednica US

Ustavno sodišče ima novo podpredsednico. Izvolili so jo na upravni seji. To funkcijo so zaupali sodnicoi dr. Neži Kogovšek Šalamon, ki bo funkcijo podpredsednice Ustavnega sodišča nastopila 16. decembra.

Po drugem odstavku 10. člena zakona o Ustavnem sodišču izvolijo sodniki Ustavnega sodišča izmed sebe podpredsednika na enak način in za enako dobo kot predsednika Ustavnega sodišča, to je s tajnim glasovanjem za dobo treh let, so še sporočili