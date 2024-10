Načelo pravne države najbolj ogrožajo vladne kršitve neodvisnosti sodišč

V nadaljevanju preberite:

Oceno ustavnosti zakonov izvaja parlamentarni odbor za ustavo kot politični organ. Najvišje sodišče v nordijski državi je vrhovno upravno sodišče, ki mu predseduje dr. Kari Kuusiniemi. Za razliko od Slovenije sodišča na Finskem nekaterih določb zakonodaje ne uporabijo, če so v nasprotju z ustavo.

Sodnik vrhovnega upravnega sodišča je postal leta 2003, od 1. septembra 2018 opravlja funkcijo predsednika tega sodišča. Mandat predsednika vrhovnega upravnega sodišča je trajen. Rojen je bil leta 1960, leta 1992 je iz prava doktoriral na Univerzi v Helsinkih. Preden je bil izvoljen za sodnika, je kot profesor prava služboval doma in v tujini, deloval pa je predvsem na področju prava varstva okolja. Njegova bibliografija obsega dvajset monografij in več kot sto znanstvenih člankov in prispevkov. Predava na Finskem in v tujini ter je od leta 1985 aktivni član različnih komisij za pripravo zakonodaje.