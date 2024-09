Sodniške plače višje, a manj, kot so pričakovali

V nadaljevanju preberite:

Sodniki, tožilci in tisti državni odvetniki, ki so funkcionarji, so danes prvič prejeli višje plače po dopolnilni odločbi ustavnega sodišča. A je večino zelo neprijetno presenetil znesek novega izplačila. Pokazalo se je, da sta izvršilna in pravosodna veja oblasti vsaka po svoje preračunali 26,2 odstotka.