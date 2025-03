Neznanec na progo nastavil železniške pragove, nanje navozil potniški vlak

Danes nekaj čez 5. uro zjutraj so bili na policiji obveščeni, da je v železniškem predoru v Šmartnem ob Paki potniški vlak, na katerem je bilo več potnikov, navozil na železniške pragove, ki jih je neznani storilec nastavil na železniško progo.

Nekaj pragov se je zagozdilo pod vlak, ki je obstal v predoru. Po prvih podatkih ni bil v dogodku nihče poškodovan.

Ogled kraja dejanja poteka, več informacij sledi kmalu.

Zaradi preiskave bo do nadaljnjega na relaciji Celje–Velenje in v nasprotni smeri za vse vlake organiziran nadomestni avtobusni prevoz, medtem sporočajo s Slovenskih železnic.

Nadomestni avtobusi ustavljajo na vseh postajah in postajališčih, na katerih ustavljajo vlaki. Na omenjenih avtobusih ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih. Prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Izjema so psi vodniki, psi pomočniki in službeni psi, še dodajajo na Slovenskih železnicah.

Potnikom se opravičujejo in prosijo za razumevanje.