Ni veliko časa za šaleški izziv

Z nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki jo je ta teden sprejela vlada, so v Tešu, HSE in Premogovniku Velenje (PV) zadovoljni. Letnica 2033 je do zdaj najbolj razburjala sindikate in lokalno skupnost, ki bodo strategijo komentirali v ponedeljek.

Ključne zahteve Mestne občine Velenje, ko so aprila lani na izredni seji mestnega sveta poslušali o predvidenem koncu premogovništva v Šaleški dolini, so bile pet tisoč primerljivih delovnih mest, zanesljiv nadomestni toplotni vir in podpora projektom v vrednosti 1,1 milijarde evrov.

Strategija predvideva, da bi dve leti pred prenehanjem obratovanja, torej leta 2031, zagotovili 500 novih stanovanj in tisoč novih delovnih mest ter ustrezno rešitev za ogrevanje. Pet tisoč delovnih mest naj bi v Šaleški dolini dočakali do leta 2050. Financiranje vseh projektov in ukrepov je za zdaj še nedorečeno.

Sprejeta strategija omogoča neovirani dostop do sredstev sklada za pravičen prehod, v okviru katerega se Sloveniji v obdobju 2021–2027 namenja 248,38 milijona evrov. V naslednjega pol leta morata ministrstvi za infrastrukturo in gospodarstvo pripraviti predloga zakona o postopnem zapiranju PV in zakona o gospodarskem prestrukturiranju savinjsko-šaleške regije. Iz PV so sporočili, da si zakon o postopnem zapiranju rudnika želijo čim prej, saj bo to podlaga za pridobitev finančnih sredstev za potrebe sprotnih in končnih zapiralnih del. Pričakujejo, da bodo po prenehanju odkopavanja še vsaj petnajst let potrebovali zaposlene za vsa zapiralna dela.

V PV, Teš in HSE so pričakovano zadovoljni, saj Šaleška ostaja energetska lokacija. »Ohranitev energetske točke, znanje in tehnologija, ki jo imamo v Šaleški dolini, nam omogočajo nadaljnji razvoj in implementacijo novih tehnologij ter s tem povezanih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Še vedno smo sicer prepričani, da bi bil projekt sosežiga nenevarnih odpadkov v predvidenem manjšem deležu poleg lignita dober, vendar je treba spoštovati sporočilo lokalne skupnosti. Zato je naš primarni cilj v prihodnje razvoj proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in izkoriščanje obstoječe energetske infrastrukture,« so sporočili iz Teša.

V strategiji so številne obljube in napovedi, a tudi, da se lahko zgodi, da bi Teš in PV zaradi cen emisijskih kuponov morala prenehati delovati predčasno. Sindikati so do nedavnega vztrajali, da je še letnica 2033 absolutno prezgodnja. Ali so si morda premislili, bomo slišali v ponedeljek.