Nič več nalepk na vetrobranskem steklu

S prvim februarjem se po 13 letih z vetrobranskih stekel poslavljajo vinjete v obliki nalepk, slovenskim cestam pa bodo zavladale elektronske vinjete, ki bodo delovale povsem digitalno. Njihova prodaja je stekla decembra, do petka pa so jih prodali skoraj 370.000. Cene vinjet ostajajo enake, prav tako tudi globe za kršitelje.

Elektronske vinjete je mogoče kupiti po spletu ali na že znanih prodajnih mestih: na bencinskih servisih, v izbranih trafikah, na poštah in pri drugih trgovcih. Ob nakupu potrebujete registrsko številko vozila, določiti pa je treba tudi datum začetka njene veljavnosti. E-vinjeta namreč velja eno leto od dneva začetka veljavnosti. Lastniki bodo ob odjavi vozila iz prometa lahko zahtevali sorazmerno povračilo neizkoriščene vrednosti letne vinjete. Sistem e-vinjet od jutri velja tudi za tedenske in mesečne vinjete. Vozila do 3,5 tone bodo po slovenskih avtocestah še naprej vozila neomejeno.

Registrska številka v centralnem sistemu

Novi sistem cestninjenja osebnih vozil bo deloval tako, da bodo registrske številke vozil preverjali prek stacionarnih kamer, ki bodo postavljene na 25 različnih portalih in 75 stebrih. Kamere bodo snemale registrske številke vozil ter jih primerjale z evidenco iz centralnega sistema. Preverjanje, ali je za posamezno registrsko številko zakupljena elektronska vinjeta, bo avtomatsko. Če registrske številke ne bo v centralnem sistemu, to velja za kršitev.

Nadzor bo potekal tudi s prenosno nadzorno opremo. Izvajali ga bodo na nadzornih točkah, avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih in avtocestnih priključkih, prav tako bodo z nadzornimi kamerami za mobilni nadzor opremljena vozila cestninskega nadzora. To zadnje bo cestninskim nadzornikom omogočalo nadzor kar med vožnjo. Če bo kršitelj iz tujine, bo Dars prekrškovni postopek izvedel, še preden bo voznik zapustil omrežje cestninskih cest.

Kot so povedali na Darsu, je med kupci e-vinjet doslej bilo največ domačih (88 odstotkov), med tujci pa jih je bilo največ z avstrijsko registrsko tablico (pet odstotkov). Sledijo jim hrvaške, nemške in italijanske, v manjšem številu pa so e-vinjeto kupili tudi vozniki iz BiH, Švice, Madžarske, Srbije in nekaterih drugih držav. T. J., STA