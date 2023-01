Nič več ne bom sončni kralj, ki je vse vedel najbolje

V nadaljevanju preberite:

Pija Kapitanovič se je z Gregorjem Koprivnikom pogovarjala o najstniškem obdobju, polnem depresivnih misli in občutkov determiniranosti, o prvih poslovnih uspehih in padcih, pa tudi o zmotnem prepričanju, kaj dobrega prinese tuji kapital, vse do tehničnih podrobnosti električnih motorjev Beyond Motors, ki so poleg nove družbene platforme, povezane s segmenti lepote, zdaj na njegovi prednostni listi. Fotografiral ga je Voranc Vogel.