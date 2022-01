NIJZ: Endemičnost koronavirusa ne pomeni njegove manjše nevarnosti

S širjenjem koronavirusne različice omikron se covid-19 spreminja v endemično bolezen, s katero lahko človeštvo živi, je včeraj sporočila Evropska agencija za zdravila (Ema), ki je opozorila tudi, da ponavljajoči se poživitveni odmerki niso »vzdržna« strategija.

Na slovenskem Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pojasnjujejo, da endemičnost ne pomeni, da je breme ali nevarnost virusa zmanjšana, pač pa, da je virus stabilno prisoten na določenem geografskem območju.

Ključna bo vzdržnost zdravstvenega sistema

Ne glede na endemičnost pa je po navedbah NIJZ pravo vprašanje, če imunost prebivalstva dosega raven, da zdravstveni sistem obvlada covid-19. Naslednji tedni ter podatki o pomenu omikrona in vpliva na hospitalizacije bodo osrednji pri prilagajanju ukrepov, ocenjujejo. Ob tem pričakujejo, da dnevne covidne številke in »rekordi« v kratkem ne bodo več imeli osrednje vloge.

Posebna pozornost bo po navedbah NIJZ namenjena stanju v bolnišnicah. V kolikor bo peti val epidemije covida-19 hitro narasel, nato hitro upadel, pritisk na bolnišnice pa bo vzdržen, bo v februarju nujno razpravljati in prilagoditi ukrepe spopadanja s koronavirusom, med njimi denimo dolžino karanten zaradi rizičnega stika z okuženo osebo. »V tem kontekstu bi lahko govorili o endemičnosti, čeprav dejansko temu ni tako in je situacija precej dinamična,« so pojasnili.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Cepljenje ima osrednjo vlogo

Ob tem opominjajo, da ima cepljenje proti covidu-19 osrednjo vlogo zaščite pred resnim potekom okužbe s koronavirusom in hujšimi zapleti bolezni covid-19. Po vsej verjetnosti lahko pričakujemo, da bo v prihodnje za zagotavljanja dolgotrajne zaščite pred hudim potekom bolezni potrebno redno (letno) cepljenje najbolj ogroženih skupin, podobno kot pri cepljenju proti gripi. Obenem pa bi moralo biti redno cepljenje priporočljivo tudi za ostale skupine prebivalstva, so navedli.

»S povečanjem imunosti populacije – in z omikronom se bo poleg cepljenja pojavilo veliko naravne imunosti – se bomo hitro premikali proti scenariju, ki bo bližje endemičnosti,« je v torek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal vodja strategije za cepiva pri Emi Marco Cavaleri.

Pri tem je poudaril, da smo trenutno še vedno v pandemiji, in opozoril na ogromno obremenitev zdravstva zaradi porasta števila okužb z omikronom.