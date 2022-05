Po eksploziji v Melaminu opozorila pred uživanjem vrtnin

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je po četrtkovem požaru v kočevski kemični tovarni Melamin objavil nadaljnja priporočila okoliškim prebivalcem. Med drugim priporočajo, da vrtnine, ki so že primerne za uživanje, na območjih, ki so bila izpostavljena dimu in sajam, zavržejo, ker bi bile lahko onesnažene.

Delovna nesreča v Melaminu se je zgodila v četrtek okoli 8.30, po prvih domnevah najverjetneje zaradi človeške napake pri prečrpavanju ene od surovin v skladiščni prostor. Eksplozija in požar, ki je sledil, sta močno poškodovala tovarno in delno tudi njeno okolico. Kriminalisti preiskavo vzrokov nesreče sicer nadaljujejo tudi danes. Pet ljudi je umrlo, dva človeka sta huje poškodovana in ju zdravijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Žrtev še niso identificirali.

»Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se tem območjem izognete, dokler niso očiščena,« je NIJZ prebivalcem priporočil v zapisu na spletni strani.

Ob 14.45 bomo na Delo.si v živo prenašali izjavo za medije gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, direktorja Melamina Srečka Štefaniča in kočevskega župana Vladimirja Prebiliča po srečanju, na katerem bodo spregovorili o stanju in oceni škode ter možnostih pomoči države podjetju in zaposlenim.

Priporočajo tudi čiščenje vseh površin, ki jih je dosegel dim in so vidno onesnažene s sajami, kot so na primer zunanje okenske police, klopi, mize, stoli, otroška igrala ... Za čiščenje priporočajo vodo in detergent.

Glede uporabe pitne vode svetujejo upoštevanje navodil upravljavca vodovoda. »Za lastnike kapnic velja, naj pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode,« so navedli.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Poleg previdnosti pri uživanju domačih vrtnin na NIJZ priporočajo še, da na prizadetih območjih zavržejo koprene za prekrivanje vrtnin.

Pred igro otrok na travi in v peskovnikih svetujejo, da se trava pokosi in zavrže, v peskovnikih pa menja mivka. Tlakovane površine, kjer se igrajo otroci, naj se sperejo z vodo. »Po igranju otrok zunaj bodite pozorni in nadzorujte, da otroci ne dajejo rok v usta in da si po igri temeljito umijejo roke,« so še pozvali.