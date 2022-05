Družinam umrlih so obljubili pomoč

S hitro in premišljeno gasilsko akcijo so včeraj v Kočevju pogasili požar, ki je nastal ob 8.30, ko je močno eksplodiralo na pretakališču v kemični tovarni Melamin. Kot je zvečer poročala TV Slovenija, je umrl še eden izmed obeh hudo poškodovanih, tako da je nesreča skupaj zahtevala šest življenj. Informacije o tem je posredoval direktor družbe Srečko Štefanič. Vzrok eksplozije je bila človeška napaka.

Z eksplozijo je bilo uničeno eno od jeder proizvodnje Melamina, ki, kot kaže, še dolgo ne bo obratoval. Foto Podjetje Kovan

Po močni eksploziji, zaradi katere so popokale šipe na nekaterih oknih stavb v krogu stotih metrov in ki se je slišala tudi v pet in več kilometrov oddaljenih krajih, je v Melaminu zagorelo. Kot je pojasnil direktor podjetja Srečko Štefanič, se je eksplozija zgodila na tako imenovanem pretakališču, kjer so pretakali epiklorhidrin, snov za izdelavo umetnih mas.

»Vzrok za eksplozijo je človeška napaka, verjetno zamenjava dveh surovin,« je dejal direktor. Zaradi močne eksplozije sta bila sprva dva zaposlena težje poškodovana, štirje lažje, pet ljudi, ki so bili čez dan pogrešani, pa so našli pozno popoldne. Umrli so bili zaposleni pri zunanjem izvajalcu, eden v Melaminu.

Po eksploziji so v podjetje po nekaj minutah prispeli gasilci. Takoj so aktivirali vseh 16 gasilskih enot Gasilske zveze Kočevje, tako da je v intervenciji sodelovalo 150 gasilcev. Po scenarijih, ki so jih preigravali na vajah, so najprej omejili in nato do 13. ure pogasili požar, potem pa nadzorovali pogorišče. Gasilcem, ki so med intervencijo seveda uporabljali maske, so vsako uro tudi merili kisik v krvi.

Močno eksplozijo ob 8.30 so slišali tudi v pet kilometrov in več oddaljenih naseljih. Najprej so bili pogrešani štirje, potem so ugotovili, da jih pogrešajo pet.

Sodelovala tudi vojska

»Ta intervencija je bila tehnično zahtevna, a je potekala po enem od scenarijev, ki smo jih vadili,« je dejal Leon Behin, vodja intervencije in poveljnik Gasilske zveze Kočevje: »Obvarovali smo rezervoarje ob pretakališču, tako da ni prišlo do verižne reakcije in tudi ne do iztekanja nevarnih snovi z območja podjetja.«

Direktor podjetja Srečko Štefanič je poudaril, da bodo pomagali družinam ljudi, ki so umrli v tej nesreči. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pri intervenciji je sodelovala tudi Slovenska vojska, ki je s termovizijo na dronih olajšala delo gasilcev, da so tako hitreje pogasili požar. Popoldne pa so vojaki prvič pri nas dekontaminirali ulico, Tomšićevo cesto, ob kateri je Melamin. Gasilce, ki so sodelovali v intervenciji, in njihovo opremo pa je dekontaminirala enota za dekontaminacijo iz Gasilske zveze Ribnica.

industrijske nesreče

V Melamin je takoj prispel tudi premični laboratorij, ki je že dopoldne, ko se je iz podjetja valil črn dim, meril emisije. »V zraku je več trdnih delcev, kar je običajno ob požarih,« je včeraj ob 14. uri povedal Leon Behin, »ni pa prišlo do onesnaženja reke Rinže, ki teče v bližini, niti ni prišlo do onesnaženja podtalnice.« Z meritvami onesnaženosti zraka, vode in vzorcev tal so nadaljevali in pozno popoldne zagotovili, da je bil okoljski vpliv nesreče minimalen. Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite, je dejal, da smo se od Kemisa in drugih podobnih dogodkov nekaj naučili, tako da se v te ekološko izjemno kočljive situacije vključijo ustanove, ki neodvisno preverjajo, kaj se dogaja z okoljem.

Ne samo kočevski gasilci, tudi druge ustanove po državi so se odzvale razmeram primerno in takoj začele meritve onesnaženosti zraka, tal in vode.

Cenjeno podjetje

Župan Kočevja Vladimir Prebilič je povedal, da so se različne službe odzvale zelo hitro in uspešno. Občina bo v kratkem začela popisovati škodo na zasebnih objektih. Melamin je, je povedal Srečko Štefanič, zavarovan tudi za take primere in bo škodo pokril. Popoldne, ko je bilo gotovo, da je v nesreči umrlo več ljudi, pa je poudaril, da bodo pomagali družinam ljudi, ki so umrli v tej hudi nesreči.

Zaradi tako hude nesreče je bila glavna cesta skozi Kočevje zaprta. FOTO: Leon Vidic/Delo

Melamin, kemično podjetje, ki je nastalo leta 1954 in zaposluje 190 ljudi, ima vsa okoljevarstvena dovoljenja. Je proizvajalec smol za papirno in gradbeno industrijo ter impregniranih dekorativnih papirjev za pohištveno industrijo, v svetovnem merilu pa se uveljavlja z doma razvitim produktom za lakarsko in gumarsko industrijo. V regiji je podjetje eno najbolj cenjenih, tako zaradi dostojnih plač in odnosa do zaposlenih, vlaganja v ekologijo in ne nazadnje – je eno redkih podjetij z zelo močnim razvojnim oddelkom.

150 gasilcev iz Kočevja in Ribnice je sodelovalo pri intervenciji.

Kdaj bodo lahko nadaljevali proizvodnjo, ne vedo, ker je bilo z eksplozijo uničeno eno od jeder njihove proizvodnje. Gre za visoko tehnologijo, je povedal Srečko Štefanič, ki upa, da bodo proizvodnjo ponovno vzpostavili v sodelovanju s poslovnimi partnerji. Kdaj, si ni upal napovedati: »Podjetje lep čas ne bo delovalo.«