Delež pozitivnih testov nižji, umrlo 43 bolnikov

Ob 6350 testiranjih so v sredo v Sloveniji potrdili 1642 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov na koronavirus je bil 25,8-odstoten. Umrlo je 43 bolnikov s covidom-19. V sredo je bilo hospitaliziranih 1229 bolnikov, od tega jih je bilo 208 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili 116 oseb.Vlada je sicer sinoči sklenila epidemijo covida-19 podaljšati za še 30 dni . Ni pa še odločila, kakšni ukrepi bodo veljali med prazniki. To naj bi storila v najkrajšem možnem času. Je pa vlada sklenila v osrednjeslovenski, gorenjski, obalno-kraški in goriški regiji omogočiti delovanje knjižnic, galerij in muzejev. Na področju vzgoje in izobraževanja je medtem podaljšala pouk na daljavo, pri protikoronskih ukrepih pa je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa podaljšala za šest mesecev, do konca junija 2021. Kljub nekaterim drugačnim prvotnim napovedim vlada ni odločala o predlogu sedmega protikoronskega zakona.