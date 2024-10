Notranji strokovni nadzor v ZD Slovenska Bistrica ni pokazal nepravilnosti

Izredni notranji strokovni nadzor, ki ga je Zdravstveni dom (ZD) Slovenska Bistrica izvedel v povezavi z evidentiranjem pacientov pri novi zdravnici, ni ugotovil nepravilnosti, je sporočila direktorica Urška Sedmak. Medtem je občina objavila nov razpis za podelitev koncesije.

Za strokovni nadzor so se v zdravstvenem domu odločili po tistem, ko je bilo 30. septembra ob vpisovanju pacientov k novi zdravnici družinske medicine veliko gneče in tudi nejevolje. Nova zdravnica je namreč v nekaj urah zapolnila vsa razpoložljiva mesta; vpisali so od 1200 do 1300 oseb, saj je imela na voljo 1895 glavarinskih količnikov.

»Notranji strokovni nadzor ni ugotovil nepravilnosti, saj so izbire osebnega zdravnika potekale v skladu z veljavno zakonodajo in tudi pri pregledu niso našli nepodpisanih obrazcev. Vse izbire so podpisane,« je navedla direktorica in dodala, imajo z zdravniki zapolnjene vse programe družinske medicine. Vsi tudi presegajo kvoto glavarinskih količnikov.

Na spletni strani ZD Slovenska Bistrica so sicer isti dan, ko je potekalo vpisovanje k novi zdravnici, objavili obvestilo, da pri njih ni več mogoče izbirati osebnega zdravnika ali pediatra.

Nezadovoljni in razočarani pacienti pa so se po poročanju Televizije Slovenija (TVS) organizirali v civilno pobudo. Prepričani so, da vpis ni potekal po pravilih, zato od pristojnih ustanov pričakujejo, da ga bodo razveljavile. Kot je ena od članic civilne pobude dejala za TVS, so lahko posamezniki pri vpisovanju listine podpisovali tudi za druge, denimo, sosede ali mlajše.

Novi razpis se izteče 25. oktobra

Razmere na področju družinske medicine v Slovenski Bistrici so se začele zaostrovati po tistem, ko je maja delovno mesto zapustila dotedanja strokovna direktorica Alenka Antolinc Košat, konec junija pa se je upokojila zdravnica koncesionarka Tanja Pavlovič. Skupno sta skrbeli za okoli 3000 pacientov.

Delo prve nadaljujeta dve zdravnici, ki izmenično delata v ambulanti tri dni v tednu, preostali program zdravstvenega doma pa je prevzela zdravnica, ki je 30. septembra začela delo.

Občina medtem še ni podelila nove koncesije. Na prejšnjem razpisu, za katerega se je rok iztekel 19. septembra, ni bilo zanimanja. Nov razpis za en program na področju splošne medicine je občina objavila prejšnji teden. Rok za prijave se izteče 25. oktobra.

Razmere v zdravstvenem domu je sicer na poslansko vprašanje iz vrst SDS 1. oktobra komentiral tudi predsednik vlade Robert Golob. Dejal je, da je za kaos odgovorno vodstvo zavoda, za primarno zdravstvo pa lokalna skupnost. »Vlada, tudi če bi hotela, ne more posegati v podelitev koncesij na primarnem nivoju, kot vi to zelo dobro veste, še manj pa v organizacijo dela v zdravstvenem domu,« je dejal v odgovoru na poslansko vprašanje Jelke Godec.

Gneča pred taistim zdravstvenim domom je bila tudi 1. oktobra, ko sta nove pacientke vpisovali ginekologinji. V zvezi s tem so na spletni strani ZD 7. oktobra objavili obvestilo, da bo »izbira novega ginekologa mogoča ob pregledu«.