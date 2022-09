Nov seznam dogodkov za televizijski prenos verjetno sprejet v kratkem

Slovenski televizijski gledalci, ki vneto spremljajo športno dogajanje, so julija ob odmevni tekmi košarkarske reprezentance Slovenije proti Hrvaški v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, večinoma ostali brez dostopa do prenosa tekme. To je prenašal le Sportklub, ki pa doseže le kakšno tretjino prebivalstva.

Zakon sicer zahteva, da so pomembnejši dogodki za televizijski prenos dostopni 75 odstotkom prebivalstva. Problem je nastal zaradi nesoglasij okoli tega, ali je treba tak seznam dogodkov - nanj so uvrščene tudi olimpijske igre, tekme košarkarske, nogometne in drugih reprezentanc na evropskem in svetovnem prvenstvu ter kvalifikacije za te turnirje - posebej objaviti v uradnem listu ali ne.

Seznam, ki ga je vlada sprejela 2019 namreč ni bil objavljen v uradnem listu, ker tega zakon takrat še ni zahteval. To naj na njegovo veljavnost, po zagotovilih ministrstva za kulturo, ki je za seznam pristojno, ne bi smelo imeti vpliva.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v zvezi s primera upravičenosti prenašanja kvalifikacijskih tekem slovenske košarkarske reprezentance za svetovno prvenstvo 2023 na televizijskem programu SK Sport Klub 1 zato že sprožila postopek, vendar primer še ni zaključen. Ker je izdajatelj omenjenega televizijskega programa registriran v Luksemburgu, je agencija obvestila pristojni regulatorni organ v Luksemburgu in mu predala zadevo v ustrezno ukrepanje.

Nov seznam predvidoma sprejet v kratkem

Svet za radiodifuzijo mora po zakonu vsake tri leta pregledati seznam in pripraviti predloge sprememb oziroma dopolnitev. Ker je bil seznam nazadnje posodobljen konec januarja 2019, je Svet za radiodifuzijo vladi 28. marca letos poslal predlog novega seznama. Ta seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos bi lahko vlada po naših informacijah potrdila v teh dneh.

Zavleklo se je, ker so bili 16. marca za mandatno obdobje petih let imenovani novi člani sveta, ki pa so funkcijo nastopili šele konec aprila. Ker so bili predlogi vladi poslani šele, ko je bila že imenovana nova sestava sveta, je vlada zaprosila tudi novo sestavo, da se opredeli do seznama. Ta je konec julija potrdila prvi predlog seznama. Seznam bo začel veljati po objavi v Uradnem listu.

Novi seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, bo, glede na vsebino gradiva, ki ga na seji obravnava vlada, prinesel nekaj manjših sprememb. Na področju hokeja so po novem na seznam umeščene vse kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za olimpijske igre in finale državnega prvenstva. Razen tega se pri nekaterih športnih panogah spreminja dikcija, kar pa verjetno prinaša zgolj večjo jasnost, ne pa bistvenih vsebinskih sprememb.