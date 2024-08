Nova hipoteka na premoženju SD

V nadaljevanju preberite:

Na nepremičnini, kjer je bil v preteklosti dolga leta sedež stranke SD, je vpisana nova zaznamba. Grosupeljsko podjetje Drugačno pohištvo, ki je opremilo prostore novega sedeža stranke, je namreč vpisalo hipoteko na vilo stranke SD na Levstikovi ulici v Ljubljani. To je šesta hipoteka na to strankino nepremičnino, ki so jo prvič zastavili pred šestimi leti. Vse prejšnje hipoteke za zavarovanje kreditov je vpisala Delavska hranilnica, tokrat prvič pa je na nepremičnino sedlo podjetje zaradi neplačanih računov. Drugačno pohištvo se je zaradi neplačanih računov SD znašlo v težavah, da bi zagotovilo solventnost, je svojo terjatev prodalo.