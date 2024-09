Nove omrežnine in dve leti seznanjanja s porabo

V nadaljevanju preberite:

Nov obračun omrežnin s tremi dnevnimi tarifami in dvema sezonama bo uveljavljen 1. oktobra, vendar bo prehodno obdobje, ko se bomo seznanjali s svojo porabo, trajalo kar dve leti. Gospodinjstvom z običajno porabo se bo omrežnina večinoma malce znižala, gospodinjstvom z večjimi porabniki, kot so toplotne črpalke in zlasti polnilnice za električne avtomobile, pa se bo povišala omrežnina za moč.

Gospodinjstva bodo v dveletnem prehodnem obdobju vsak mesec dobivala obvestila o porabi in njenih morebitnih presežkih. Na podlagi običajne porabe so zasnovane tudi nove omrežnine, zato veliko presežkov porabe ne pričakujejo.