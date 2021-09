Novi korektivi pri pokojninah, reforme pa ni

V nadaljevanju preberite:

»Kdor je v pokojninsko blagajno vplačeval več, mora imeti višjo pokojnino,« je Jožef Horvat, vodja poslanske skupine NSi, v parlamentarni postopek pospremil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N), ki so jo vložili koalicijski poslanci. Težko bi bilo nestrinjati se s to izjavo, nekoliko nerodno je le to, da je prav nobena od predvidenih sprememb ne odraža, saj predvsem prinašajo socialne korektive za nekatere skupine. Čeprav strokovnjaki že več let opozarjajo, da je za dolgoročno finančno vzdržnost pokojninske blagajne nujna reforma.