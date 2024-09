Novi nepremičninski načrti sredi Portoroža

V nadaljevanju preberite:

Zlati časi portoroškega igralniškega turizma so – glede na rezultate in zadolženost Casinoja Portorož – mimo. Lani je igralnica ob večjem obisku dosegla precej slabši rezultat kot leto pred tem, njene nepremičnine in tudi več kot 150 igralnih avtomatov so pod hipotekami.

Igralnica, ki je pred dobrim desetletjem praznovala stoletnico, je bila v preteklosti dober delodajalec, s finančnimi injekcijami je močno pripomogla k razvoju kraja. Zdaj bi jo preselili s prestižne lokacije v središču Portoroža v prostore pokrite tržnice. Je to prvi korak k temu, da ugasne?

Na ministrstvo za finance, kjer so junija dobili vlogo družbe Casinò Portorož za pridobitev dovoljenja za selitev igralnice z obstoječe lokacije ob hotelu Metropol na novo lokacijo v središču Portoroža, ne odgovarjajo na nobeno vprašanje. Pri zahtevi za prenos igralniške koncesije se sicer pojavlja več vprašan, med drugim kdo bo novi lastnik sedanjih prostorov Casinoja in ali pogovori o prodaji Hrvatom, s katerimi ni pretirano dobrih izkušenj, morda že potekajo.