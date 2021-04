Novi program Erasmus+ v 7 letih pričakuje 12 milijonov sodelujočih

Za Erasmus+ na voljo več kot 26 milijard evrov

FOTO: CMEPIUS





»Nove priložnosti se začnejo tukaj!«

Za vse, ki jih sodelovanje v programu Erasmus+ zanima, so na CMEPIUS-u pripravili številna izobraževanja, seminarje in informativne dneve, ki so objavljeni na njihovi Za vse, ki jih sodelovanje v programuzanima, so na CMEPIUS-u pripravili številna izobraževanja, seminarje in informativne dneve, ki so objavljeni na njihovi spletni strani , kjer se lahko nanje tudi prijavite. Sodelavci na CMEPIUS-u s svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnostjo prijaviteljem svetujejo pri procesu prijave, podporo pa jim zagotavljajo tudi pozneje, med izvajanjem projekta, saj si želijo dobrih rezultatov in učinkovitih rešitev projektov.

Objavljen jeza nov program Erasmus+, katerega cilj je v sedemletnem obdobju (2021–2027) doseči 12 milijonov sodelujočih, kar je kar trikratnik števila udeležencev v preteklih sedmih letih.Erasmus+ je program Evropske unije, ki spodbuja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem konkurenčnosti gospodarstva Unije. Novi Erasmus+ poudarja, saj želi omogočiti sodelovanje čim več posameznikom, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi. Kot ključne pa izpostavlja vsebine in aktivnosti za(zeleni Erasmus+) in za prehod naZa celotno Evropo je za Erasmus+ namenjenih nekaj več kot 26 milijard evrov oziroma kar 80 % več kot preteklemu programu, saj Evropska unija prepoznavaErasmus+ namreč daje poudarek krepitvi sposobnosti učiteljev in drugih izobraževalcev, ki pomagajo razvijati kompetence in karierne možnosti posameznikov ter spodbujajo njihovo aktivacijo na področjih, ki so. Program bo povečal tudi število mobilnosti na zeleno razvojno naravnanih področjih – posebna pozornost bo namenjena upravljanju naravnih virov, varovanju zemlje, ohranjanju zdravih oceanov itd.Erasmus+ pa si bo prizadeval tudi. Mobilnost je namreč eden ključnih mehanizmov programa, zato bodo udeležence z dodatnimi sredstvi spodbujali, da bodo izbirali prevozna sredstva z nizkim ogljičnim odtisom, na primer vlak. Z možnostjo izbire različnih oblik mobilnosti (kratkoročnih, skupinskih, virtualnih in kombiniranih) bo omogočal sodelovanje tudi tistim skupinam, ki se srečujejo z različnimi ovirami v mednarodnem sodelovanju.Mednarodne učne mobilnosti sicer ostajajo ključen mehanizem programa Erasmus+, bo pa nov program kot odziv na hiter in velik tehnološki razvoj v zadnjem času ponudil še več možnosti zakot tudi v obliki partnerskega sodelovanja med institucijami.Erasmus+ zajema celotno vertikalo izobraževanja – od predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva, terciarnega izobraževanja do izobraževanja odraslih.Vsa področja izobraževanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ pa v Sloveniji pokriva