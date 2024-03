Novi razširjeni program ima veliko izvedbenih neznank

V nadaljevanju preberite:

Novela zakona o osnovni šoli, ki je začela veljati včeraj, je skoraj neopazno prinesla novi koncept razširjenega programa (RAP). Ta bo imel tri področja, v zakonu pa ne boste več našli dopolnilnega pouka, podaljšanega bivanja, interesnih dejavnosti … RAP bodo uvajali postopno, šole, ki ga bodo morale izvajati že 1. septembra, pa opozarjajo, da v tako kratkem času tega ne bo možno izpeljati.

Razširjeni program je doslej obsegal podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. V zakonu je bila vsaka od teh dejavnosti tudi posebej razložena. Te člene so črtali, zakon zdaj določa, da se v okviru RAP »izvajajo organizirane oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učenci, ki vključujejo vsebinska področja: gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje, kulturna in državljanska vzgoja ter učenje učenja.«

Damijan Štefanc z oddelka za pedagogiko in andragogiko ljubljanske filozofske fakultete vidi prav v RAP največjo težavo novele zakona o osnovni šoli: »Skladno z zakonom nimamo več podaljšanega bivanja, dodatnega, dopolnilnega pouka, krožkov … Ne vem, ali je to širši javnosti jasno. Tudi strokovni. Zakon pravi samo, da je šola dolžna izvajati RAP, ki obsega tri področja in jih našteje. To je vse, kar zakon pravi, bolj podrobno to opredeli kurikularni dokument. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja imamo RAP, kakršnega imamo, in po 40 letih to mečemo v koš.«

Dodatno težavo predstavlja financiranje. V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je namreč jasno našteto, da se iz državnega proračuna financirajo dopolnilni, dodatni pouk … česar pa dejansko ni več. Na ministrstvu pojasnjujejo, da pripravljajo tudi novelo ZOFVI in metodologijo financiranja RAP. Metodologijo mora minister po zakonu sprejeti v naslednjih šestih mesecih, prenoviti pa bodo morali tudi podzakonske akte, med drugim tudi pravilnik o normativih in standardih.

Časa ni veliko, šole imajo veliko pomanjkanje kadra. Ravnateljica OŠ Lava Marijana Kolenko je ta teden pisala ministru Darju Feldi: »V praksi tako zahtevno in komplicirano zastavljenega programa ne bomo mogli realizirati v tako kratkem času. Tako zastavljeni koncept potrebuje tehtne strokovne, organizacijske, finančne, predvsem pa kadrovske premisleke. Papir prenese vse, realno izvajanje v praksi je mnogo bolj zapleteno.«