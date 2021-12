Novi solidarnostni dodatki in dvig zdravniških plač

V nadaljevanu preberite:

»Rešujemo življenja, izboljšujemo zdravje ljudi, zagotavljamo zaposlenost in ohranjamo delovanje gospodarstva,« je finančni minister Andrej Šircelj predstavil zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 oziroma že deseti protikoronski paket (PKP10).

Opozicija se strinja, da je nekaj ukrepov v njem dobrodošlih, a vladi očita, da je tudi tokrat v zakonu cela vrsta podtaknjencev, pri katerih bi res težko našli neposredno povezavo z reševanjem epidemije, čemur naj bi bila namenjena interventna zakonodaja.

Čeprav je že na polemični seji odbora za finance minuli četrtek koalicija podprla amandmaje opozicije, da se v PKP10 črtajo vsi členi, s katerimi bi posegli v zakon o nalezljivih boleznih, in torej v predlogu ni bilo nobenih določil več, ki bi vladi dajala pravno podlago in pooblastila za ureditev zbiranja, opravljanja dela, prometa blaga ali izvajanja storitev z odloki, so poslance pred državnim zborom pričakali protestniki. Ti so v sicer že umaknjenih členih videli namere po uvedbi obveznega cepljenja in omejevanju svobode necepljenim.