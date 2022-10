Novi vozni red in še več vlakov na kočevski progi

Število potnikov na vlakih v splošnem narašča, k temu precej prispevajo tudi številni novi sodobni vlaki. Tudi zaradi višjih stroškov cestnega prevoza z avtomobili postaja vlak vedno bolj priljubljena in ekonomična izbira. Okoljsko ozaveščanje in zavedanje, da je vlak ena najbolj prijaznih oblik javnega prevoza, je vedno večje.

Še več vlakov na kočevski progi

Na progi Ljubljana–Kočevje trenutno po voznem redu vozi med delavniki 20 vlakov, ob sobotah osem in ob nedeljah sedem vlakov. Od 15. oktobra pa med Kočevjem in Grosupljem z zvezo proti Ljubljani vozijo dodatno še trije dopoldanski vlaki in en neposreden med Kočevjem in Ljubljano ter dva vlaka iz Grosuplja proti Kočevju, z zvezo iz Ljubljane. Kliknite in preverite podrobnejši vozni red vlakov na progi Ljubljana–Grosuplje–Kočevje in Ljubljana–Grosuplje–Ivančna Gorica–Novo mesto. Vozni red z aktualnim stanjem v prometu pa lahko preverite na www.slo-zeleznice.si.

Ugodne cene vozovnic

Ugodne cene vozovnic za potovanja z vlaki so zagotovo še dodatna prednost in vreden razmislek, da potnik vsaj del poti opravi z okolju prijaznim javnim prevozom. Če pogledamo še možnost izkoristka časa potovanja med potjo za počitek ali za branje, brskanje po spletu, telefoniranje …, je pot z vlakom lahko zelo dobra izbira. Predvsem na relacijah, ki so tudi časovno zelo konkurenčne cestnemu prevozu. Vsakodnevna potovanja z vlaki so še toliko bolj ugodna z abonentskimi vozovnicami, ko npr. za letno vozovnico plačate samo osem mesečnih vozovnic. Izračun cene abonentske tedenske, mesečne, polletne ali letne vozovnice za vlak lahko preverite na spletni strani Abonentske vozovnice SŽ.

Ugodna so tudi potovanja v evropska mesta. Slovenija je po železnici povezana z vsemi večjimi evropskimi mesti z ugodnimi, tudi nizko cenovnimi ponudbami. Če omenimo samo nekatere: za potovanja potnikov iz Slovenije v Trst so na voljo vozovnice že za 8 evrov, v Zagreb, Opatijo ali na Reko lahko potujejo že za 9 evrov, v Pulj za 19 evrov, v Split ali Šibenik že za 29 evrov, v Budimpešto že od 15 evrov naprej, na Dunaj že od 24,90 evra, v Gradec (Graz) že od 17,90 evra. Iz katerega koli mesta v Sloveniji lahko potnik potuje v katero koli mesto v Nemčiji že od 27,90 evra itd.

Še več novih vlakov

Številni novi vlaki so pomemben korak v modernizaciji javnega potniškega prometa Slovenskih železnic. Na slovenskih tirih je 52 novih vlakov, Slovenske železnice pa načrtujejo nakup še dodatnih 20. Vsi novi vlaki ponujajo več prostora za kolesa, wi-fi, vtičnice za polnjene elektronskih naprav ... Velik poudarek je tudi na digitalizaciji prodajnih kanalov, integraciji javnega prevoza in mikromobilnosti. Na večjih železniških postajah oz. postajališčih je potnikom že na voljo možnost izposoje koles, kolesarnice in parkirišča za kolesa.

