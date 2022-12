DUTB toži vse, ki se identificirajo kot del Placa

Včeraj so na novinarski konferenci v Participativni ljubljanski avtonomni coni – Plac, uporabniki in podporniki Placa javnost seznanili z tožbami, ki jih je proti 46 osebam, med katerimi so tudi mladoletni dijaki, novinarji in fotograf Dela, vložila lastnica objekta, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Danes sta se na njihove navedbe na svoji novinarski konferenci odzvala izvršna direktorja DUTB Mitja Križaj in Žiga Pfeifer.

Novinarsko konferenco smo prenašali v živo:

Križaj je pojasnil, da so skušali s predstavniki Placa voditi dialog, a ta po njegovem mnenju ni uspel. Dolžni so zaščiti svojo lastnino, zato je ne morejo prepuščati v uporabo državljanom, je zatrdil. Da se lastnino prenese iz DUTB, lahko sklene vlada, o tem bodo govorili tudi na sestanku z ministrico za kulturo, je pojasnil.

Tudi Pfeifer je poudaril, da jim ni uspelo vzpostaviti dialoga. Zelo ga skrbi, da bi na objektu prišlo do škode, saj meni, da je neprimeren za bivanje in javne prireditve. Hoteli so izvesti tehnični ogled objekta, a so jih v Placu sprva zavrnili, nato pa so jim dopustili pregled, a v terminu, ki za DUTB ni bil primeren. DUTB se je zato samovoljno odločila za svoj termin ogleda, a ga je, ker so bili prisotni mediji, preklicala. »Pregled pod pritiskom medijev seveda ni mogoč,« je ocenil direktor Pfeifer.

»DUTB je bila primorana, da uporabi tožbe zoper skupnost Plac in posameznike, ki jih je kot prisotne na objektu popisala policija,« je dejal Križaj. Novinarje in fotografe, ki jih tožijo, je pozval, naj dokažejo, da so bili tam po službeni dolžnosti, v tem primeru bodo tožbo proti njim umaknili, je obljubil Križaj.

Pojasnil je, da so podatke o osebah, ki so bile prisotni na objektu, dobili neposredno od policije, ki je popisovala ljudi, ki so tja prišli v prvem dnevu zasedbe. Tožbo so razširili tudi na skupnost Plac, ki sicer kot pravna oseba ne obstaja, zato so toženi vsi, ki se kot del te skupnosti identificirajo, je pojasnil.

O umiku tožb ne razmišljajo.