Novo, troglavo vodstvo za nove metode dela

»Želje in ambicije so zelo velike,« pravi Luka Lukić, kandidat ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca za vodenje Inšpektorata RS za delo. Vlada ga bo kot v. d. na čelu tega organa potrdila predvidoma v četrtek, funkcijo bo prevzel 19. septembra.

V kratkem naj bi se mu pridružila še dva namestnika. Mesec napoveduje bistveno spremembo metode dela inšpekcije, ki bo temeljila na, kot se je izrazil, »jasnem prioritiziranju«.

Luka Lukić, letnik 1983, je bil novinar pri časopisu Dnevnik in na spletnem portalu MMC RTV Slovenije, vodil je Sindikat novinarjev Slovenije, zaposlen je bil v službi za odnose z javnostjo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, od avgusta lani je delal v društvu Delavska svetovalnica.

»Kot raziskovalni novinar se je ukvarjal s kršitvami delovnopravne zakonodaje, kar pomeni, da področje dela inšpektorata pozna, pozna tudi medijski prostor. Zanj smo se odločili zaradi vrline, ki javno mogoče ni vidna, in to je, da nikoli ni bil človek, ki bi ga bilo strah dati glavo na tnalo. Če inšpektorat v tem trenutku kaj potrebuje, je to pogumno in odločno vodstvo. Prepričan sem, da ga bo z Luko Lukićem tudi dobilo,« je minister Mesec utemeljil svojo izbiro.