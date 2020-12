Novoletno darilo Pošte: dražje storitve

Pošte po svetu bi rade povečale varnost pošiljanja blaga. FOTO: Stefanie Loos/Afp



Spremembe pri pisemskih storitvah



Najdražja pošta v Evropi?

Ljubljana – Pošta Slovenije bo 1. januarja mednarodne pisemske pošiljke razdelila na tiste, ki vsebujejo dokumente, in tiste, ki vsebujejo blago. Mednarodne blagovne pošiljke bodo po novem v nekaterih primerih dvakrat dražje, kot so danes. Uprava Pošte je upravičila podražitve s spremenjenimi zahtevami Svetovne poštne zveze, ki številne storitve preoblikuje oziroma uvaja nove, in s podražitvami letalskega prevoza, ki so posledica pandemije.»Leto 2021 prinaša vrsto zahtevnih carinskih in davčnih sprememb, povezanih z uvozom blagovnih pošiljk v območje EU. Hkrati bodo prihodnje leto zaostrena pravila pošiljanja blagovnih pošiljk pod okriljem Svetovne poštne zveze. Prvega januarja 2021 bo začela veljati zahteva Svetovne poštne zveze, po kateri sta za vse blagovne pošiljke obvezna elektronski zajem vseh podatkov pred ali najpozneje ob sprejemu pošiljk v prenos ter izmenjava podatkov med poštnimi operaterji,« je Pošta Slovenije zapisala v sporočilu za javnost, ki ga je tik pred božičem objavila na svoji spletni strani.Po novem bodo morale biti blagovne pošiljke, ki bodo namenjene izven območja Evropske unije, opremljene z elektronskim obrazcem, carinsko izjavo, ki vsebuje podrobnejši opis vsebine pošiljke. Enaka carinska izjava, a z omejenim naborom podatkov, bo nujna tudi za pošiljke, ki so namenjene na območje EU, čeprav na tem območju ni carin. Zaradi teh novosti bo Pošta 1. januarja spremenila splošne pogoje poslovanja in uvedla nov cenik storitev.Po novem bodo pošiljke delili po vsebini. Blago bodo lahko uporabniki, tako kot do zdaj, pošiljali v paketih, pošiljkah Hitre pošte ter poslovnem vrednostnem pismu, pisemske storitve pa se po novem delijo na pošiljke, ki vsebujejo dokumente in korespondenco, ter blagovne pošiljke. S temi spremembami v notranjem in mednarodnem prometu bodo zadostili zahtevam Svetovne poštne zveze o obveznem zajemu elektronskih podatkov za vse blagovne pošiljke, so pojasnili na Pošti.»Če pošiljke niso bile formalno ločene na pošiljke z dokumenti in blagovne pošiljke, so bili terminalni stroški večinoma obračunani le na podlagi formata pošiljke ne glede na vsebino. To se z uvedbo blagovnih pošiljk spreminja in so te obračunane po drugi tarifi, kar se pozna pri cenah pošiljk nižjih masnih stopenj. Prav tako so cenam dodani stroški letalskega transporta do naslovnih držav, ki so se letos zaradi vpliva epidemije covida-19 bistveno povišali. Cene so izračunane na podlagi dejanskih stroškov pošiljanja v namembne države,« je za Delo pojasnil, direktor divizije pisma pri Pošti Slovenije.Očitek, da se je naša pošta tako uvrstila med najdražje v Evropi, je Pernek zavrnil in dodal, da se cene mednarodnih pisemskih pošiljk ne bodo spremenile, spremenile se bodo storitve, povezane z blagovnimi pošiljkami. Cene sledijo terminalnim stroškom in stroškom transporta do naslovnih držav in so po njihovi oceni konkurenčne tekmecem v Evropi.