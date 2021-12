NPU izvaja hišne priskave, neuradno pri družini Janković

Po poročanju nekaterih medijev policija že od jutranjih ur izvaja hišne preiskave pri petih osebah, med preiskovanci pa naj bi bili člani družine ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Policija na naša konkretna vprašanja, koga vse preiskujejo in zakaj, ni odgovorila. Kot smo izvedeli, naj bi župan Janković hišne preiskave komentiral na današnji novinarski konferenci.

Preiskovalci NPU na območju Ljubljane že od jutranjih ur izvajajo hišne priskave. Za zdaj molčijo o tem, koga konkretno preiskujejo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

»Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, vam zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo dati odgovora. Potrdimo lahko le, da preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) danes opravljajo hišne preiskave na območju Ljubljane. V hišnih preiskavah, ki se izvajajo v zasebnih in poslovnih prostorih, zbirajo obvestila in iščejo dokaze zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete,« je pojasnil Drago Menegalija, tiskovni predstavnik policije za področje kriminalitete. Kot še dodaja, so današnje hišne preiskave del dve leti trajajočega predkazenskega postopka, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo. Več informacij bo policija posredovala čez dan.

Po poročanju medijev naj bi policija izvajala hišne preiskave zaradi sumov zlorabe položaja in pranja denarja pri članih družine ljubljanskega župana Zorana Jankovića in povezanih osebah. O preiskavah je prvi poročal portal Siol, ki je objavil imena preiskovanih. To so po njihovih informacijah županov sin Damijan Janković in njegova žena Urshula Gawish, žena Zorana Jankovića Mija Janković ter podjetnika Gregor Marolt in Jan Bec.

Spomnimo, da so na portalu Necenzurirano.si včeraj pisali, da naj bi se pred volitvami začeli obračuni s političnimi nasprotniki vladajoče stranke. To naj bi izvedli s hišnimi preiskavami, med njimi naj bi bil tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Enajst hišnih preiskav, pet osumljenih

Iz generalne policijske uprave so pravkar objavili sporočilo za javnost, v katerem poudarjajo, da preiskovalci NPU danes opravljajo enajst hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih na območju Ljubljane zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kaznivih dejanj je osumljenih petih fizičnih oseb, nobeni pa ni bila odvzeta prostost.

»Pri izvajanju hišnih preiskav sodeluje 34 preiskovalcev, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo. Preiskovalci NPU obravnavajo sum kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti proti dvema fizičnima osebama. Sum se nanaša na oškodovanje gospodarske družbe, ki sta jo fizični osebi obvladovali prek lastništva poslovnih deležev in poslovodnih funkcij. Z različnimi finančnimi transakcijami iz oškodovane družbe na novoustanovljeno družbo in drugo družbo, ki ju je obvladoval eden od osumljencev, je bila pridobljena premoženjska korist v višini 1.240.000 evrov. Kasneje pa so bila opravljena nakazila iz teh dveh družb v višini 1.040.000 evrov, in sicer več drugim pravnim in fizičnim osebam, ki so denarna sredstva dvigovali v gotovini.«

Preiskovalci obravnavajo tudi sum kaznivega dejanja pranja denarja proti petim fizičnim osebam, saj je bil del zneska v višini 1.040.000 evrov večkrat dvignjen v gotovini, s tem pa naj bi se poskušal zakriti dejanski izvor teh sredstev. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa je predviden zapor do osem let in denarna kazen.