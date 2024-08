NSi podaja žogico Golobovi koaliciji

V nadaljevanju preberite:

»Vse je torej odvisno od NSi.« To je bil največkrat izrečena ocena koalicije po srečanju šefov parlamentarnih strank tik pred počitnicami na temo uvedbe preferenčnega glasu, ki bi po vzoru evropskih volitev tudi na parlamentarnih volitvah volivcem omogočala, da ti odločilno vplivajo na izvolitev kandidata. Ker je NSi tako ključna za doseganje ustrezne večine, je predsednik vlade in predsednik največje stranke Gibanje Svoboda Robert Golob prav njim podal žogico in jih pozval, naj do začetka septembra pripravijo predlog, o katerem bi se bili pripravljeni pogovarjati.