Mateja Logar: Pritisk na bolnišnice ponovno narašča

V Sloveniji so včeraj potrdili 937 novih okužb, pozitivnih PCR-testov je bilo 17 odstotkov. Potem ko so z Evropske agencije za zdravila (Ema) včeraj sporočili, da je cepivo, ki sta ga razvila podjetje AstraZeneca in oxfordska univerza, varno , se danes nadaljuje cepljenje s tem cepivom.Na novinarski konferenci stanje glede epidemije v Sloveniji komentirata vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjeiniz ZD Ljubljana.Novinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj:»Epidemiološka situacija v Sloveniji se ponovno nagiba v smer, kamor si ne želimo,« je povedala doc. dr. Mateja Logar. Vse več okuženih je iz skupine oseb nad 55 let, ki pogosteje potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Pritiski na bolnišnice ponovno naraščajo, trend zmanjševanja zapiranja covid oddelkov pa se bo po besedah vodje svetovalne skupine moral ustaviti.»Ema je potrdila to, v kar smo bili strokovnjaki prepričani. Cepivo AstraZenece je varno,« je komentirala in dodala, da velike precepljenosti ne moremo doseči nemudoma, da treba je slediti načrtu in najprej cepiti tiste, pri katerih je večja verjetnost, da bodo hospitalizirani v primeru težjega poteka covida-19.