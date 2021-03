Danes znano, ali se cepljenje s cepivom Astra Zenece lahko nadaljuje

Kot izhaja iz dosedanjih izjav strokovnjakov, je skoraj gotovo, da bo danes cepivu AstraZenece dovoljena nadaljnja uporaba.V torek so namreč iz Evropske agencije za zdravila (Ema) sporočili, da je od cepiva več koristi kot tveganj, podobno stališče ima tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).Kdaj bo danes znana uradna odločitev odbora Eme za varnost (PRAC) v katerem ima predstavnici tudi Slovenija, ni znano.Pred dokončno odločitvijo bodo morali opraviti podrobno analizo primerov krvnih strdkov, ki so se pojavili v časovni povezavi s cepljenjem s cepivom AstraZenece. To je tudi vodilo k temu, da so v številnih državah prekinili cepljenje z njim.Emin strokovnjakje pojasnil, da med drugim preučujejo rezultate kliničnih preizkusov, epidemiološke podatke, tudi o pojavu krvnih strdkov, pa tudi delež cepljenih v posameznih državah.Stališče slovenske Posvetovalne skupine za cepljenje, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je da je omenjeno cepivo po doslej znanih podatkih varno. »Pogostost tromboemboličnih dogodkov, ki so se pojavili v časovni povezavi s cepljenjem v nekaterih državah, po dosedanjih ocenah ne presega pogostosti v splošni populaciji. V Sloveniji takih dogodkov za zdaj nismo zabeležili, skrbno pa spremljamo neželene učinke po cepljenju pri nas in poročila Evropske agencije za zdravila (EMA), ki analizira take dogodke iz drugih držav,« so zapisali.