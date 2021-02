Če otroci ne bodo nosili maske, so lahko starši v prekršku

Odprtje šol v Italiji privedlo do drugega vala

V torek se bo v Sloveniji začel pouk v prvih treh razredih osnovnih šol, odprti bodo tudi vrtci. Država namreč ni več obravnavana po regijah, temveč kot celota, ki je v rdeči fazi. Epidemiološke razmere so še vedno resne, a smo po statistiki bliže oranžni kot črni fazi, kar omogoča več fleksibilnosti, med različnimi deli Slovenije pa ni več tako velikih odstopanj kot pred še nekaj tedni.Novinarsko konferenco si lahko ogledate tu:Glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in športje povedal, da so od sredine oktobra do danes opravili več kot 1500 nadzorov v zavodih vzgoje in izobraževanja, večjih odstopanj pa niso odkrili. Zavodi spoštujejo priporočila NIJZ. Zaščitna maska za učence do šestega leta starosti ni obvezna, pa tudi ne za starejše učence, dokler se nahajajo v svojem matičnem oddelku. Ko učenci zapustijo matično učilnico, pa morajo nositi masko, prav tako je ta obvezna za učitelje. Če otroci v šoli ne bodo nosili maske, so lahko starši odgovorni za prekršek.O izkušnjah glede šolanja otrok v času epidemije v Italiji je spregovoril zamejski Slovenec. Pri njih vsaka dežela sama odloča, kdaj bo dovolila nadaljevanje šolanja na običajen način, in ne prek spleta. Sredi septembra, ko je bila epidemiološka slika relativno dobra, se je začelo nenadoma premikati osem milijonov dijakov in učencev ter dva milijona učiteljev in profesorjev, kar je privedlo do hitrega širjenja okužb in drugega vala. Po Terpinovih besedah je bilo odprtje šol v Italiji epidemiološka bomba.Danes so v šolah znova srednješolci, a le tri dni na teden, doma pa so ob torkih, četrtkih in sobotah, je pojasnil Terpin. Ravnatelji kriterij sicer določajo sami. V Italiji so bile šole v prejšnjem šolskem letu zaprte štiri mesece, v tem šolskem letu pa mesec in pol, srednje šole so vsega skupaj zaprte tri mesece. Številke so neprimerljive s slovenskimi, je dejal Terpin.